【企業盈警】堡獅龍（００５９２）１１個月虧損最多逾３億元

《經濟通通訊社１８日專訊》堡獅龍（００５９２）再發盈利警告，預期截至５月３１日止
１１個月虧損介乎約２﹒９５億至３﹒２５億元。
該集團早前指虧損主因包括物業、廠房、及設備及使用權資產減值撥備等。經營狀況於財政
年度下半年隨著爆發新型冠狀病毒疫情惡化，香港及其他核心市場處於半封城狀態，零售活動幾
乎陷入停頓。
該集團預期於９月中公布截至６月３０日止年度業績。（ｗｈ）
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