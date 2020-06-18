【企業盈警】堡獅龍（００５９２）１１個月虧損最多逾３億元

《經濟通通訊社１８日專訊》堡獅龍（００５９２）再發盈利警告，預期截至５月３１日止

１１個月虧損介乎約２﹒９５億至３﹒２５億元。

該集團早前指虧損主因包括物業、廠房、及設備及使用權資產減值撥備等。經營狀況於財政

年度下半年隨著爆發新型冠狀病毒疫情惡化，香港及其他核心市場處於半封城狀態，零售活動幾

乎陷入停頓。

該集團預期於９月中公布截至６月３０日止年度業績。（ｗｈ）

