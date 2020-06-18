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18/06/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒３億人幣，買中芯閱文沽小米美團

　　《經濟通通訊社１８日專訊》消息指美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪將在周
三會面。市場憧憬中美關係現轉機，加上美國５月零售銷售升１７﹒７％，美股連升三日，隔晚
道指再飆逾五百點，港股今早高開１９點，報２４３６３，上午最多升１２０點後走勢反覆，曾
跌１４８點，低見２４１９５。午後發力向上，最多升１８７點，見２４５３２點全日高，幾近
觸及１０天線（約２４５４０）阻力。尾市升幅擴大曾至近２００點，恆指收市升１３７點或
０﹒５６％，報２４４８１，連升兩日。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒３億元人民幣，增加１５﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是中芯國際（００９８１）、閱文集團（００７７２）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）。
　　主板成交１０４２﹒４２億元減少９﹒１％。其中港股通成交１７７﹒４億元，佔總成交
１７％。

＊北水轉掃中芯，淨流入逾６億元＊

　　中芯國際升１﹒６４％報２１﹒７元，北水淨買入６﹒４億元。
　　摩通發表研究報告表示，估計閱文２０２０年收入將按年增長１３％，該行將閱文評級由
「減持」升至「中性」，目標價則升至３８元。閱文集團升７﹒９８％報４８﹒７元，北水淨買
入２﹒５億元。
　　建行跌０﹒１６％報６﹒２１元，北水淨買入２﹒３億元。
　　中印軍人星期一在邊境加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突，印度軍方指，死亡的印度軍人增至
２０人。受消息拖累，小米跌３﹒１％報１２﹒５元，北水淨賣出４﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　６﹒４０
　　閱文集團　　　　（００７７２）　　　　　　２﹒４８
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　２﹒３０
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　　１﹒９５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　１﹒７３

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－４﹒６９
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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