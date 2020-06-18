《日入而息》人大常委會今審議港區國安法，京東首掛收升近４％

《今天重點》﹡全國人大常委會今審議港區國安法，明確四類罪行刑責；鄭若驊稱具體條文

未出爐，難對比勾結與干預；劉兆佳料人大常委會很快通過並頒布實施港區

國安法

﹡京東（０９６１８）於北京舉行上市儀式，徐雷稱來港二次上市為契機；京

東零售集團ＣＥＯ表示堅信集團與香港有更美好未來；京東首掛收高近

４％，一手賺４００元

﹡飲食業推刺激消費措施，晚市優惠７月７折、８月８折

﹡教育局強烈建議學校在開學日畢業禮等重要日子奏唱國歌

﹡選管會表示今年立法會選舉採用「電子派票」並不可行；選管會立法會選舉

活動指引，不設關愛隊只有關愛座



《即日市況》﹡聚焦中美關係，港股全日僅微跌１６點收２４４６４全日高位成交增



《深滬股市》﹡新一輪降準落地可期，滬指收升０﹒１２％外資入場



《美元匯價》﹡英鎊短線區間震盪，只宜低買；歐元最新報１﹒１２４３╱４６，日圓最新

報１０６﹒９９╱１０７﹒０１



《公司業績》﹡莎莎（００１７８）全年盈轉虧蝕５﹒１６億元，不派末期息

﹡富士高（００９２７）全年賺２８９９萬元，跌２８％，末期息３仙

﹡國茂控股（０８４２８）全年度虧損擴至３２８８萬元，不派息

﹡俊盟國際（０８０６２）全年少賺５６％，派息每股０﹒６２５仙

﹡津上機床（０１６５１）母企年內中國分部溢利跌５８％至３３億日圓

﹡互太紡織（０１３８２）全年少賺１４％，派末期息１８仙



《公司資訊》﹡京東（０９６１８）於北京舉行上市儀式，徐雷稱來港二次上市為契機；京

東零售集團ＣＥＯ表示堅信集團與香港有更美好未來；華興資本表示京東來

港二次上市具標誌性，料下半年更多中概股回歸

﹡依利安達（０１１５１）私有化建議獲近九成股東同意

﹡華住酒店計劃來港第二上市，集資最多１０億美元

﹡皇朝傢俬（０１１９８）今早停牌，待公布主要交易

﹡偉祿集團（０１１９６）提購先施最終要約價上調至０﹒３９３５元

﹡康基醫療（０９９９７）錄９５４億元孖展，海吉亞（０６０７８）暫超購

１９４倍

﹡港交所（００３８８）計劃設立全新可持續及綠色交易所ＳＴＡＧＥ；港交

所擬擴大ＳＴＡＧＥ產品類別，綠色金融有一定市場需求

﹡雲南水務（０６８３９）與華潤租賃訂立融資租賃合同

﹡匯創（０８２０２）上市覆核委員會維持決定，將積極制定符合方案

﹡保誠（０２３７８）訂立２７６億美元的美國再保險協議

﹡勵晶太平洋（００５７５）防早洩藥料於今年完成第二階段驗證研究

﹡華領醫藥（０２５５２）完成抗糖尿病藥物單藥治療ＩＩＩ期註冊臨床研究

﹡九江銀行（０６１９０）委任劉羡庭為董事長，潘明出任副董事長及行長

﹡中銀香港（０２３８８）已準備好電子及分行渠道，助市民登記領取１萬元

﹡莎莎（００１７８）料今年關閉本港不少於１０間門店，內地則開逾１０間

﹡敏實集團（００４２５）與海拉控股組合資公司，發展雷達罩相關業務

﹡綠葉製藥（０２１８６）利斯的明透皮貼劑的臨床試驗申請獲正式受理

﹡惠理集團（００８０６）５月底管理資產總值按年跌逾３４％至約１１３億

美元



《國企紅籌》﹡海螺水泥（００９１４）簽訂智能工廠項目設備供貨及軟件設計合同



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《荒野亂鬥》國內上線首周收入１７５０萬美元



《中國要聞》﹡內地５月ＦＤＩ為９８﹒７億美元，同比增４﹒２％

﹡首５月中國對境外企業非金融類直投同比降１﹒６％

﹡首五月全國預算收入同比降１３﹒６％支出跌２﹒９％

﹡商務部擬大幅降低外國投資者對上市公司戰投門檻

﹡內地三大電訊商推５Ｇ限時優惠，中央倡降電信資費

﹡人行開展７天及１４天逆回購，１４天利率降２０基點

﹡首季全球智能手表出貨量華為暴漲１倍多，成全球第二

﹡乘聯會表示６月第二周乘用車日均零售同比下降１７％

﹡王毅要求印方徹查邊界衝突，據報１７印軍負傷後凍死

﹡５年期特別國債中標利率２﹒４１％七年期２﹒７１％

﹡首批抗疫特別國債今招標發行，盡量平滑各周期發行量

﹡加拿大電訊商Ｔｅｌｕｓ表示政府沒有要求棄用華為

﹡特朗普表示已主導放寬對中興通訊限制的決定

﹡華為旗下公司投資石墨烯導熱膜研發商，持股１０％

﹡外交部表示涉疆問題是反暴恐反分裂問題，不容外國干涉

﹡官媒表示楊潔篪與蓬佩奧充分闡明各自立場，將保持溝通

﹡楊潔篪稱合作是中美唯一選擇，中方捍衛主權安全利益

﹡小商品城擬與阿里設合資公司，推動「小商品之都」

﹡中國國旅表示證券簡稱更改成「中國中免」

﹡中證監核准摩根大通期貨公司股權變更，為內地首例

﹡中國外交部表示中印同意公正處理衝突引發的嚴重事態；中方無意也不會干

涉美國內政和大選

﹡新城控股前董事長王振華否認猥褻幼女，已提出上訴



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１５４８﹒３３點



《其他消息》﹡馮驊稱設立關愛隊不可行，安排沒有政治考慮

﹡選管會表示今年立法會選舉採用「電子派票」並不可行；選管會立法會選舉

活動指引，不設關愛隊只有關愛座

﹡政府明起加倍資助旅遊業，代理商鼓勵金高達２０萬元

﹡醫管局委任張毅翔為資訊科技及醫療信息部主管，下月２日履新

﹡立法會通過委任張舉能為終審法院首席法官

﹡許智峯私人檢控西灣河警員開槍，法院批准８月底開審

﹡證監會公開批評ＣＩＣＣＦＴ及中金違反《公司收購及合併守則》

﹡本港商品整體出口貨量首四月按年跌７﹒４％

﹡報道指香港銀行業界下周將與許正宇就理財通問題會面交流

﹡高力料今年核心商業區租金跌１８％

﹡萊坊料今年樓價下跌５％，地價最多跌１５％；萊坊料今年香港區寫字樓租

金跌１０％至１２％

﹡深股通額度全日用２４﹒５億元；滬股通額度全日用３４﹒６億元，陸股通

淨流入近５０億

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ寵物保險提升受保年齡及醫療網絡

﹡Ｕｂｅｒ今在港推出Ｕｂｅｒ Ｔｒａｎｓｉｔ服務

﹡美國政府基於國家安全，建議否決連接香港海底電纜

﹡中原估價指數報７５﹒５２點，連跌３周

﹡金管局表示５月底綜合利率降至０﹒８１厘



《國安立法》﹡９８％受訪新聞從業員反對立法，記協去信栗戰書反映

﹡全國人大常委會今審議港區國安法，明確四類罪行刑責

﹡楊潔篪稱反對美方干預香港事務，反對七國涉港聲明

﹡教育局強烈建議學校在開學日畢業禮等重要日子奏唱國歌

﹡鄭若驊稱具體條文未出爐，難對比勾結與干預



《陸家嘴論壇》﹡陸家嘴論壇今日開幕，一行兩會領導均出席

﹡易會滿稱支持上海在證券代表人訴訟等方面探索實踐；將科創板納入滬股通

標的；將發布科創板指數，研推相關產品和工具

﹡易綱稱人民幣資產對於全球資產配置有很大吸引力；全年新增貸料２０萬億

，社融增量超３０萬億

﹡郭樹清稱中國不會搞赤字貨幣化和負利率；保險機構要加大對企業中長期債

券投資；提高出口轉內銷比例；滬港兩地可進一步加強互動交流

﹡新加坡金融監管局今年８月將成立新的上海代表處

﹡劉鶴稱支持香港發揮國際金融中心的重要作用；劉鶴書面致辭表示經濟下行

壓力較大，形勢正逐步向好

﹡周小川稱中概股公司並不是非要依靠國際市場融資；上海金融市場還稱不上

是真正國際的

﹡方星海稱希望和美監管部門共同解決中概股審計問題



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港新增四宗確診個案，全部由巴基斯坦回港

﹡北京疫情擴散，河北新增２本土確診均為新發地經營者

﹡北京禁止三類人員出京，公安局強調不意味「封城」

﹡商務部回應會否暫停進口海鮮：加強與相關國家協調；協助北京市增加臨時

蔬菜儲備５０００噸

﹡吳尊友稱北京疫情已經控制住，但還會相繼有病例出現

﹡海關表示最近一周對進口肉類蔬菜等病毒檢測均為陰性

﹡美國多州病例持續增加，德克薩斯州住院人數創新高

﹡美國國務院表示蓬佩奧已要求中國在疫情上需要完全透明

﹡挪威三文魚對中國出口上周銳減三分之一

﹡特朗普重申不會再實施封鎖措施，學校須秋季前復課

﹡馬會表示投注處下周一起部份非賽馬日重開，六合彩續停

﹡據報５月強積金撤離中港股市資金創４年來單月新高

﹡何栢良建議取消豁免北京抵港人士檢疫安排

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