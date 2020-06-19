《外資精點》高盛首予京東目標２７３元，業務持續增長及利潤上升

《經濟通通訊社１９日專訊》京東（０９６１８）昨日在港正式掛牌，高盛發表研究報告表

示，基於京東持續的業務增長及利潤率上升，首予其「買入」評級，目標價２７３港元，而美股

目標價則由５９美元，上調至７１美元，其零售業務的估值亦由５７０億美元，調升至７００億

美元。

該行指，京東第二季收入將受惠於４－５月穩健的銷售及「６１８購物節」的ＧＭＶ（網站

成交額）增長３４％，增速為自２０１７年以來最快，估計第二季收入增長可達３０％，為管理

層所訂指標２０％－３０％的上限，而ｎｏｎ－ＧＡＡＰ營運利潤率則升至２﹒２％。

高盛又估計，京東將持續在收入及盈利之間採取平衡的策略，預期２０２０至２０２２年度

收入分別增長２４％、２０％及２０％，而用戶量於２０２２年將可擴展至超過５億戶；並估計

２０２０至２２年ｎｏｎ－ＧＡＡＰ淨利潤率分別達２％、２﹒４％及２﹒８％，主要受到規模

效應及廣告的帶動，同時京東物流業務的利潤率亦改善。

另外，花旗發表報告亦指，預期「６１８購物節」將可支持京東第二季的收入，或有機會超

過２０－３０％增長的指標，雖然宏觀環境不確定性及新冠肺炎疫情的不明朗因素，但相信只會

部分影響消費情緒，而年中京東的推廣銷售所取得的ＧＭＶ增長，更確認電商受惠於消費者的行

為由線下轉向線上，該行予其美股目標價６０美元及「買入」評級。（ｂｉ）



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