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19/06/2020 11:47

《外資精點》高盛首予京東目標２７３元，業務持續增長及利潤上升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》京東（０９６１８）昨日在港正式掛牌，高盛發表研究報告表
示，基於京東持續的業務增長及利潤率上升，首予其「買入」評級，目標價２７３港元，而美股
目標價則由５９美元，上調至７１美元，其零售業務的估值亦由５７０億美元，調升至７００億
美元。
　　該行指，京東第二季收入將受惠於４－５月穩健的銷售及「６１８購物節」的ＧＭＶ（網站
成交額）增長３４％，增速為自２０１７年以來最快，估計第二季收入增長可達３０％，為管理
層所訂指標２０％－３０％的上限，而ｎｏｎ－ＧＡＡＰ營運利潤率則升至２﹒２％。
　　高盛又估計，京東將持續在收入及盈利之間採取平衡的策略，預期２０２０至２０２２年度
收入分別增長２４％、２０％及２０％，而用戶量於２０２２年將可擴展至超過５億戶；並估計
２０２０至２２年ｎｏｎ－ＧＡＡＰ淨利潤率分別達２％、２﹒４％及２﹒８％，主要受到規模
效應及廣告的帶動，同時京東物流業務的利潤率亦改善。
　　另外，花旗發表報告亦指，預期「６１８購物節」將可支持京東第二季的收入，或有機會超
過２０－３０％增長的指標，雖然宏觀環境不確定性及新冠肺炎疫情的不明朗因素，但相信只會
部分影響消費情緒，而年中京東的推廣銷售所取得的ＧＭＶ增長，更確認電商受惠於消費者的行
為由線下轉向線上，該行予其美股目標價６０美元及「買入」評級。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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