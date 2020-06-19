【企業盈警】大唐潼金（０８２９９）料全年虧損至少３８００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》大唐潼金（０８２９９）根據對未經審核管理賬目的初步審閱

，預計截至今年３月底止年度，錄不少於３８００萬元虧損。虧損主要由於新型冠狀病毒疫情以

及中國政府的環境審核及環境改善要求，導致金礦開採業務放緩，於今年早期的採礦業務暫時停

運。

相關業績預期６月３０日公佈。（ｎｓ）

