【全球放水】英倫銀行維持利率不變符預期，增購１０００億英鎊債

《經濟通通訊社１９日專訊》英倫銀行公布議息結果，維持利率０﹒１厘不變，符合市場預
期。
另外，英倫銀行將增加１０００億英鎊購買資產規模，由６４５０億英鎊提高至７４５０億
英鎊，同樣符合預期。
英倫銀行表示，購買資產的步伐將會減慢，預計今年底或明年初完成上述目標，但同時亦做
好加快購買步伐的準備。
增加放水規模，英鎊匯價下跌，英鎊兌美元最新跌０﹒１１％，報１﹒２４１０。（ｎｓ）
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