維他奶（３４５）全年純利跌２３％，末期息２８﹒４港仙

《經濟通通訊社１９日專訊》維他奶（００３４５）公布截至２０２０年３月３１日止年度
之全年業績。期內總收入約７２﹒３３億元按年微跌３﹒９％；期內毛利約３８﹒５１億元按年
跌約４﹒７％；期內純利按年跌２２﹒９％至約５﹒３６億元。每股盈利５０﹒４港仙，派末期
息每股２８﹒４港仙，去年末期股息為３８﹒０港仙。（ｋｓ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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