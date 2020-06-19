維他奶（３４５）全年純利跌２３％，末期息２８﹒４港仙

《經濟通通訊社１９日專訊》維他奶（００３４５）公布截至２０２０年３月３１日止年度

之全年業績。期內總收入約７２﹒３３億元按年微跌３﹒９％；期內毛利約３８﹒５１億元按年

跌約４﹒７％；期內純利按年跌２２﹒９％至約５﹒３６億元。每股盈利５０﹒４港仙，派末期

息每股２８﹒４港仙，去年末期股息為３８﹒０港仙。（ｋｓ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

