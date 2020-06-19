【中概焦點】傳百勝中國秘密遞交在港上市申請，規模為２０億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》據市場消息指，百勝中國秘密遞交在港上市申請，上市規模為

２０億美元。

據英國《金融時報》日前報道，百勝中國接觸投行，尋求在港二次上市。百勝中國二次上市

價值可能高達２０億美元，周五該公司將聽取銀行的提議。

值得留意的是，這不是第一次百勝中國赴港上市，今年１月１０日，據路透旗下ＩＦＲ引述

消息人士表示，現正在紐交所上市，於中國經營肯德基、必勝客及Ｔａｃｏ Ｂｅｌｌ等餐飲品

牌的百勝中國，正考慮來港上市。（ｃａ）

