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19/06/2020 15:52

【中概焦點】傳百勝中國秘密遞交在港上市申請，規模為２０億美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據市場消息指，百勝中國秘密遞交在港上市申請，上市規模為
２０億美元。
　　據英國《金融時報》日前報道，百勝中國接觸投行，尋求在港二次上市。百勝中國二次上市
價值可能高達２０億美元，周五該公司將聽取銀行的提議。
　　值得留意的是，這不是第一次百勝中國赴港上市，今年１月１０日，據路透旗下ＩＦＲ引述
消息人士表示，現正在紐交所上市，於中國經營肯德基、必勝客及Ｔａｃｏ　Ｂｅｌｌ等餐飲品
牌的百勝中國，正考慮來港上市。（ｃａ）

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