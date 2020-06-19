【中概焦點】傳百勝中國秘密遞交在港上市申請，規模為２０億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》據市場消息指，百勝中國秘密遞交在港上市申請，上市規模為
２０億美元。
據英國《金融時報》日前報道，百勝中國接觸投行，尋求在港二次上市。百勝中國二次上市
價值可能高達２０億美元，周五該公司將聽取銀行的提議。
值得留意的是，這不是第一次百勝中國赴港上市，今年１月１０日，據路透旗下ＩＦＲ引述
消息人士表示，現正在紐交所上市，於中國經營肯德基、必勝客及Ｔａｃｏ Ｂｅｌｌ等餐飲品
牌的百勝中國，正考慮來港上市。（ｃａ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower 高超音速VS北斗導航
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】中美下月齊探火星 「火箭之王」擬2030年首飛
|生財有道19/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣煲大好？進擊的你…GO！
|FOCUS19/06/2020
【FOCUS】侵侵政經腹背受敵 博連任勢絕地反擊
|生財有道19/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中興上望30至32元
|生財有道19/06/2020
Step By Step 報稅攻略2020
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰