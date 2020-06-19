【貿易再戰】特朗普：可選擇完全切斷與中國關係

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普強調，可以完全切斷與中國的關係。

特朗普在社交網站上發文，回應貿易代表萊特希澤稱完全切斷與中國的關係不是合理政策選

項的言論，認為發表相關言論不是萊特希澤的過錯，重申美國在不同情況下，均有可以完全切斷

與中國關係的政策選項。

美國國務卿蓬佩奧上日（１８日）與中央政治局委員楊潔箎會面，隨後在社交網站上引述楊

潔箎的言論發文，指其重申，中方會致力完成和履行中美首階段貿易協議的義務。（ｋｌ）

