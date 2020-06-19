【朝鮮局勢】文在寅批准統一部長金煉鐵請辭

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅批准統一部長官金煉鐵請辭。金煉鐵周三（１
７日）因兩韓關係惡化而引咎請辭。文在寅昨晚同金煉鐵共進晚餐，聽取他的立場。青瓦台發言
人說，文在寅上午批准有關免除金煉鐵的提案，預料文在寅會盡快提名繼任人選，以防統一部長
官職位空缺。
南韓統一部則表示，將會聯同警方採取行動，阻止反北韓人士在邊境向北韓方向散播反朝單
張。北韓較早時以此為理由，炸毀開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。（ｃａ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道19/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣煲大好？進擊的你…ＧＯ！
|FOCUS19/06/2020
【FOCUS】侵侵政經腹背受敵 博連任勢絕地反擊
|生財有道19/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中興上望30至32元
|生財有道19/06/2020
Step By Step 報稅攻略2020
|中國故事19/06/2020
【上海特寫】上海夜市人氣旺 消費拉動或有限
|生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4% 徐雷：堅信集團與香港有更好未來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰