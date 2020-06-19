【朝鮮局勢】文在寅批准統一部長金煉鐵請辭

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅批准統一部長官金煉鐵請辭。金煉鐵周三（１

７日）因兩韓關係惡化而引咎請辭。文在寅昨晚同金煉鐵共進晚餐，聽取他的立場。青瓦台發言

人說，文在寅上午批准有關免除金煉鐵的提案，預料文在寅會盡快提名繼任人選，以防統一部長

官職位空缺。

南韓統一部則表示，將會聯同警方採取行動，阻止反北韓人士在邊境向北韓方向散播反朝單

張。北韓較早時以此為理由，炸毀開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。（ｃａ）

