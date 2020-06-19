  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2020 14:19

【朝鮮局勢】文在寅批准統一部長金煉鐵請辭

　　《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅批准統一部長官金煉鐵請辭。金煉鐵周三（１
７日）因兩韓關係惡化而引咎請辭。文在寅昨晚同金煉鐵共進晚餐，聽取他的立場。青瓦台發言
人說，文在寅上午批准有關免除金煉鐵的提案，預料文在寅會盡快提名繼任人選，以防統一部長
官職位空缺。
　　南韓統一部則表示，將會聯同警方採取行動，阻止反北韓人士在邊境向北韓方向散播反朝單
張。北韓較早時以此為理由，炸毀開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。（ｃａ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道19/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣煲大好？進擊的你…ＧＯ！
FOCUS19/06/2020
【FOCUS】侵侵政經腹背受敵　博連任勢絕地反擊
生財有道19/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中興上望30至32元
生財有道19/06/2020
Step By Step　報稅攻略2020
中國故事19/06/2020
【上海特寫】上海夜市人氣旺　消費拉動或有限
生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4%　徐雷：堅信集團與香港有更好未來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金