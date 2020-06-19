港股升幅進一步擴大至逾２５０點，重上２４７００水平

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股個別發展，港股今早低開９１點，報２４３７３，一

度倒升５８點，高見２４５２３點，但觸及１０天線（約２４５１８）回落，之後好淡爭持，最

終恆指半日收報２４４４８點，跌１６點。午後美道指期貨升近２００點，加上本港地產股上揚

，刺激港股升幅進一步擴大至逾２５０點，重上２４７００水平。

現時，恆生指數報２４７１７，上升２５２點或上升１﹒０３％，主板成交８５６﹒４２億

元。國企指數報１０００６，上升９０點或上升０﹒９１％。

本港地產股造好，恆地（０００１２）升２﹒４７％，報３１﹒１５元；新地（０００１６

）上升２﹒７７％，報１０３﹒８元；新世界（０００１７）上升５﹒３１％，報９﹒７１元；

信置（０００８３）上升２﹒５４％，報１０﹒１元；長實（０１１１３）上升０﹒６３％，報

４７﹒８元；九置（０１９９７）上升３﹒２７％，報３７﹒９５元。

藍籌股個別發展，匯控（００００５）止跌回升０﹒４％，報３７﹒２５元；港交所（００

３８８）上升１﹒２８％，報２９９﹒８元；騰訊（００７００）上升１﹒５３％，報４６５元

；友邦保險（０１２９９）無升跌，報７２元；中移動（００９４１）上升１﹒３９％，報５４

﹒８５元；建行（００９３９）上升１﹒３％，報６﹒２５元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４６﹒７０元 升７﹒１１％

太古股份公司Ａ（０００１９） ４６﹒７０元 升６﹒０２％

新世界發展 （０００１７） ９﹒７３元 升５﹒５３％

九龍倉置業 （０１９９７） ３８﹒００元 升３﹒４０％

銀河娛樂 （０００２７） ５４﹒１５元 升２﹒８５％



新鴻基地產 （０００１６）１０３﹒７０元 升２﹒６７％

創科實業 （００６６９） ７８﹒２５元 升２﹒６２％

信和置業 （０００８３） １０﹒１０元 升２﹒５４％

恆生銀行 （０００１１）１３６﹒４０元 升２﹒３３％

恆基地產 （０００１２） ３１﹒１０元 升２﹒３０％

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（ｃａ）

