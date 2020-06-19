港股低開９１點報２４３７３點，國指跌２８點

《經濟通通訊社１９日專訊》美股走勢升跌不一，市場擔憂美國出現第二波新冠疫情，投資

者對後市持觀望態度，亞洲股市今早則窄幅上落，日經升６８點，首爾指數跌１８點，港股方面

則額低開９１點，消費類股份下挫，蒙牛（０２３１９）低開１﹒６％且為最差表現藍籌，恆安

國際低開１﹒５％；內地三大電訊商推５Ｇ優惠，中移動（００９４１）高開１﹒２％。恆生指

數開報２４３７３點，跌９１點或跌０﹒３７％，主板成交２６﹒５７億元。國企指數開報９８

８７點，跌２８點或跌０﹒２９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０８％，報３６﹒７元；港交所（００３８８）無

升跌，報２９６元；騰訊（００７００）無升跌，報４５８元；中移動（００９４１）升１﹒２

％，報５４﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６９％，報７１﹒５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒９０元 跌１﹒６４％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒４５元 跌１﹒４７％

碧桂園 （０２００７） ９﹒９２元 跌１﹒３９％

舜宇光學（０２３８２） １１４﹒００元 跌１﹒２１％

新地 （０００１６） ９９﹒８０元 跌１﹒１９％



新世界 （０００１７） ９﹒１２元 跌１﹒０８％

匯豐控股（００００５） ３６﹒７０元 跌１﹒０８％

中銀香港（０２３８８） ２３﹒９５元 跌１﹒０３％

萬洲國際（００２８８） ６﹒７５元 跌１﹒０３％

中國人壽（０２６２８） １５﹒８８元 跌１﹒００％

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（ｕｌ）

