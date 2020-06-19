《盤後部署》港股如企穩２５２００點關，騰訊或有機會破頂

《經濟通通訊社１９日專訊》美股三大指數升跌不一，且走勢窄幅上落，市場對於美國疫情

的二次來襲持審視態度，此外中國目前正處理印度邊境衝突，地緣政治因素下，港股今早亦表現

牛皮，恆指今早低開逾９０點後跌幅收窄，並於２４４００點之間上落，午後傳中方將加快購買

美國農產品，港股有資金流入，恆指一度抽升逾３００點。個股方面，騰訊（００７００）再創

兩年新高，而瑞聲（０２０１８）因近期有數據指蘋果機銷量造好而刺激股價上揚，漲逾半成且

為最佳表現藍籌。恆指最終收報２４６４３點，升１７８點或升０﹒７３％，主板成交１５１４

﹒５５億元。國企指數報９９７４點，升５８點或升０﹒５９％。

內地Ａ股則高收，上證綜合指數報２９６７點，升２８點或升０﹒９６％；深證成份指數報

１１６６８﹒１３，升１７３﹒５８點或升１﹒５１％。兩市合共成交７７８８﹒５３。



＊聯儲官員指美經濟需一到兩年恢復，日本政府上調經濟看法＊



美聯儲官員、聖路易斯聯邦銀行總裁布拉德昨日（１８日）表示，雖然新冠病毒的最壞日子

已經過去，但目前經濟情況仍然未明朗，風險仍然很高。另一方面，他預計今次經濟反彈的速度

比起０８年次按危機可能更快，他強調經濟無可能長期停擺，因為許多企業不可能幾個月無收入

下仍生存；而克利夫蘭聯邦銀行總裁梅斯特則預料，美國經濟需要一到兩年才能回復到疫情爆發

前，相信今年美國經濟下跌６％，失業率保持在９％左右。

日本同樣為疫情較嚴重的國家，而日本政府今日（１９日）表示，目前經濟處於極度嚴重的

情況，但幸運地已經停止惡化，雖然日本預計本輪經濟衰退為戰後最嚴重的一次，不過在留意到

零售及餐飲有明顯改善情況，亦都是日本政府自２０１８年１月以來，首次首次上調對消費者支

出的看法，同時並提高了對商業機構的信心評估；然而外部需求依然低迷，日本政府維持對出口

悲觀的看法。



＊港股短期仍陰晴不定，如衝上二萬五可考慮好倉＊



港股今日走勢「陰晴不定」，低開９０點後跌幅收窄，午後走勢更一度抽高，但尾市升勢回

順，升幅再度收窄。外圍方面，今日為美股「四巫日」結算日，即美季最後一個月的第三個星期

五、４種衍生性金融商品到期結算日子，預料美股走勢可能會相對地波動，港股方面亦受影響，

如升穿二萬五關口，且企穩２５２００點關口，投資者可考慮適量開好倉；而近期騰訊股價重返

高位，相關輪證都成為投資者熱炒對向，相信騰訊短期內有機會再度破頂亦不無機會。（ｕｌ）

