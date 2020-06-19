【新股上市】力天影業暗盤高開一成六，每手賺４２０元

《經濟通通訊社１９日專訊》力天影業（０９９５８）下周一（２２日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價２﹒９８元，較招股價２﹒５６元高１６﹒４％，以每手１０００股計算
，一手賺４２０元。該股現報３﹒１元升２１％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報３﹒０８元高招股價２０﹒３１％。
而在富途證券暗盤交易系統中，報３﹒３２元高招股價２９﹒６９％。現價報３﹒１６元高
招股價２３﹒４４％。（ｙｋ）
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