【新股上市】力天影業暗盤高開一成六，每手賺４２０元

《經濟通通訊社１９日專訊》力天影業（０９９５８）下周一（２２日）掛牌，今日於輝立

暗盤交易系統，開市價２﹒９８元，較招股價２﹒５６元高１６﹒４％，以每手１０００股計算

，一手賺４２０元。該股現報３﹒１元升２１％。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報３﹒０８元高招股價２０﹒３１％。

而在富途證券暗盤交易系統中，報３﹒３２元高招股價２９﹒６９％。現價報３﹒１６元高

招股價２３﹒４４％。（ｙｋ）

