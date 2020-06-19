  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2020 09:29

《異動股》希瑪眼科瀉近９％，折讓近１２％先舊後新配股籌近４億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》希瑪眼科（０３３０９）開市瀉８﹒５４％，報６元；成交約
６８９５萬股，涉資４﹒００億元，為第二活躍股份。
　　希瑪眼科公布，以先舊後新方式配售６８００萬股，佔經擴大後股本５﹒９５％。配售價每
股５﹒８元，較昨日（１８日）收市價６﹒５６元折讓１１﹒６％。希瑪眼科預計，配售所得淨
額約為３﹒８７６億元，將用於潛在收購、於中國設立眼科醫院，或用作營運資金。
　　股份今早有一手６８００萬股大手上板，每股５﹒８元，涉資３﹒９４億元，正是上述配售
的股份。
　　現時，恆生指數報２４３７３點，跌９１點或跌０﹒３７％，主板成交２６﹒５７億元。國
企指數報９８８７點，跌２８點或跌０﹒２９％。
　　上證綜合指數報２９３８點，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交２５﹒０７億元人民幣。深
證成份指數報１１５０５點，升１１點或升０﹒１０％，成交４２﹒３１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　希瑪眼科　（０３３０９）　　　６﹒００元　　　跌８﹒５４％
　　阿里健康　（００２４１）　　２０﹒６５元　　　升０﹒７３％
　　恆大健康　（００７０８）　　　９﹒７０元　　　跌１﹒１２％
　　華潤醫療　（０１５１５）　　　４﹒７６元　　　跌０﹒４２％
　　必瘦站　　（０１８３０）　　　２﹒４３元　　　無升跌
　　平安好醫生（０１８３３）　１１３﹒９０元　　　升０﹒０９％
　　德視佳　　（０１８４６）　　　６﹒００元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道19/06/2020
Step By Step　報稅攻略2020
生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4%　徐雷：堅信集團與香港有更好未來
中國故事18/06/2020
《神州經脈》中美會談各述立場　降準預期重臨　A場窄幅上落
剖析天下18/06/2020
美國示威遍地開花　黑人之死促進ESG發展？
生財有道18/06/2020
【紓困措施】飲食業推刺激消費措施　晚市優惠7月7折、8月8折
FOCUS18/06/2020
【FOCUS】電商貓狗大戰港股　京東好淡需放長眼量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金