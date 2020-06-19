《異動股》希瑪眼科瀉近９％，折讓近１２％先舊後新配股籌近４億

《經濟通通訊社１９日專訊》希瑪眼科（０３３０９）開市瀉８﹒５４％，報６元；成交約

６８９５萬股，涉資４﹒００億元，為第二活躍股份。

希瑪眼科公布，以先舊後新方式配售６８００萬股，佔經擴大後股本５﹒９５％。配售價每

股５﹒８元，較昨日（１８日）收市價６﹒５６元折讓１１﹒６％。希瑪眼科預計，配售所得淨

額約為３﹒８７６億元，將用於潛在收購、於中國設立眼科醫院，或用作營運資金。

股份今早有一手６８００萬股大手上板，每股５﹒８元，涉資３﹒９４億元，正是上述配售

的股份。

現時，恆生指數報２４３７３點，跌９１點或跌０﹒３７％，主板成交２６﹒５７億元。國

企指數報９８８７點，跌２８點或跌０﹒２９％。

上證綜合指數報２９３８點，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交２５﹒０７億元人民幣。深

證成份指數報１１５０５點，升１１點或升０﹒１０％，成交４２﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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希瑪眼科 （０３３０９） ６﹒００元 跌８﹒５４％

阿里健康 （００２４１） ２０﹒６５元 升０﹒７３％

恆大健康 （００７０８） ９﹒７０元 跌１﹒１２％

華潤醫療 （０１５１５） ４﹒７６元 跌０﹒４２％

必瘦站 （０１８３０） ２﹒４３元 無升跌

平安好醫生（０１８３３） １１３﹒９０元 升０﹒０９％

德視佳 （０１８４６） ６﹒００元 無升跌

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（ｆｚ）

