《異動股》中興回吐２％，富瑞稱晶片設計能力愈強增美國限制風險

《經濟通通訊社１９日專訊》中興通訊（００７６３）上日（１８日）股價大放異彩，抽高

近２２％收市，惟目前暫回吐２﹒３４％，報２７﹒１元，盤中低見２６﹒８元；成交約６１８

萬股，涉資１﹒６８億元。

中興上日受惠兩大消息，一是集團公布７納米及５納米芯片的量產及開發進度，且美國總統

特朗普強調，自己已主導放寬對中興的限制。

不過，富瑞表示，就公司７納米晶片規模量產、５納米晶片正在技術導入的消息，或令市場

憧憬中興有機會取代華為，成為中國５Ｇ建設領導者；惟認為，中興的晶片設計能力愈強，被美

國限制的風險則會愈高，情況與華為一樣。

富瑞又對中興是否真的需要７納米晶片用於５Ｇ基站存疑，指出中興的５Ｇ基站目前正採用

英特爾１０納米晶片，暫未知採用７納米晶片的好處。

而中金則對消息表示樂觀，該行指出，中興持股６８％的中興微電子是內地的主要半導體設

計公司，現時半導體業務的價值廣受關注。而中興今年上半年在內地５Ｇ招標中的佔有率有所提

升，且僅次於華為，估計中興未來可持續擴大市佔率，維持中興Ａ、Ｈ股「跑贏大市」評級。

值得留意的是，雖然中興上日勁飆近２２％，惟深市北水上日轉為淨賣出中興２８００萬元

。

現時，恆生指數報２４５１２，升４７點或升０﹒１９％，主板成交８８﹒２４億元。國企

指數報９９６６，升０﹒５１％或升５０點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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５Ｇ股：

中興通訊 （００７６３） ２７﹒１０元 跌２﹒３４％

京信通信 （０２３４２） ３﹒３０元 跌１﹒２０％

中通服 （００５５２） ５﹒２９元 跌０﹒３８％

中國鐵塔 （００７８８） １﹒５２元 無升跌

長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒７６元 升２﹒２２％



芯片股：

中芯國際 （００９８１） ２３﹒００元 跌０﹒８６％

華虹半導體 （０１３４７） ２０﹒８０元 跌０﹒２４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８２﹒４５元 跌１﹒２０％

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