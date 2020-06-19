  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2020 09:40

《異動股》騰訊控股（７００）升不足１％，股價創逾兩年高位

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊控股（００７００）現價升０﹒３５％，報４５９﹒６元
；成交約１６４萬股，涉資７﹒５０億元。
　　股份盤中高見４６０元，創逾兩年高位。股份今早現大手成交，其中一手成交１６﹒８３萬
股，成交價４５８元，涉７７０８﹒１４；另外於於市前９：００ａｍ錄得１手８﹒７７萬股市
前交易，每股造４５３﹒６２４元，涉資３９７６﹒４７萬元。
　　現時，恆生指數報２４５１３點，升４９點或升０﹒２０％，主板成交８３﹒３６億元。國
企指數報９９６５點，升４９點或升０﹒５０％。
　　上證綜合指數報２９４６點，升７點或升０﹒２６％，成交２８０﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１５５２點，升５８點或升０﹒５１％，成交４６６﹒０６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　４５９﹒６０元　　　升０﹒３５％
　　中手游　（００３０２）　　　３﹒９８元　　　升５﹒２９％
　　博雅互動（００４３４）　　　０﹒７５元　　　升２﹒７４％
　　雲遊控股（００４８４）　　　３﹒３４元　　　無升跌
　　網龍　　（００７７７）　　２２﹒１０元　　　升５﹒２４％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　６﹒１３元　　　升０﹒４９％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７１元　　　升２﹒３９％
　　心動公司（０２４００）　　３３﹒１０元　　　升０﹒１５％
　　禪遊科技（０２６６０）　　　１﹒１３元　　　升３﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道19/06/2020
Step By Step　報稅攻略2020
生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4%　徐雷：堅信集團與香港有更好未來
中國故事18/06/2020
《神州經脈》中美會談各述立場　降準預期重臨　A場窄幅上落
剖析天下18/06/2020
美國示威遍地開花　黑人之死促進ESG發展？
生財有道18/06/2020
【紓困措施】飲食業推刺激消費措施　晚市優惠7月7折、8月8折
FOCUS18/06/2020
【FOCUS】電商貓狗大戰港股　京東好淡需放長眼量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金