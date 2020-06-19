《異動股》騰訊控股（７００）升不足１％，股價創逾兩年高位

《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊控股（００７００）現價升０﹒３５％，報４５９﹒６元

；成交約１６４萬股，涉資７﹒５０億元。

股份盤中高見４６０元，創逾兩年高位。股份今早現大手成交，其中一手成交１６﹒８３萬

股，成交價４５８元，涉７７０８﹒１４；另外於於市前９：００ａｍ錄得１手８﹒７７萬股市

前交易，每股造４５３﹒６２４元，涉資３９７６﹒４７萬元。

現時，恆生指數報２４５１３點，升４９點或升０﹒２０％，主板成交８３﹒３６億元。國

企指數報９９６５點，升４９點或升０﹒５０％。

上證綜合指數報２９４６點，升７點或升０﹒２６％，成交２８０﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１１５５２點，升５８點或升０﹒５１％，成交４６６﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４５９﹒６０元 升０﹒３５％

中手游 （００３０２） ３﹒９８元 升５﹒２９％

博雅互動（００４３４） ０﹒７５元 升２﹒７４％

雲遊控股（００４８４） ３﹒３４元 無升跌

網龍 （００７７７） ２２﹒１０元 升５﹒２４％

ＩＧＧ （００７９９） ６﹒１３元 升０﹒４９％

創夢天地（０１１１９） ４﹒７１元 升２﹒３９％

心動公司（０２４００） ３３﹒１０元 升０﹒１５％

禪遊科技（０２６６０） １﹒１３元 升３﹒６７％

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（ｕｌ）

