《異動股》有線升近四成為最大升幅股，主席指近期現正現金流

《經濟通通訊社１９日專訊》有線寬頻（０１０９７）現價升３９﹒６２％，報０﹒０７４

元；成交約５２５０萬股，涉資３５４萬元。

有線寬頻主席邱達昌表示，永升入主有線後，７年來首次連續３至４個月錄得正現金流，但

由於正現金流被折舊所抵銷，不代表盈利有增長，只能反映公司已站穩陣腳，又指公司手上有數

億元，加上現金流正數，希望不用再供股。

現時，恆生指數報２４４８４點，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１４０﹒１７億元。

國企指數報９９５６點，升４０點或升０﹒４１％。

上證綜合指數報２９５０點，升１１點或升０﹒３８％，成交４８２﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１１５７５點，升８０點或升０﹒７０％，成交７８４﹒９８億元人民幣。



十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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有線寬頻（０１０９７） ０﹒０７４元 升３９﹒６２％

千盛集團（０８４７５） ０﹒９５元 升２６﹒６７％

夢東方 （００５９３） １﹒３０元 升２１﹒５０％

美臻集團（０１８２５） ０﹒０６３元 升２１﹒１５％

中國綠寶（０６１８３） ０﹒２１３元 升２２﹒４１％



華領醫藥（０２５５２） ６﹒６０元 升２０﹒４４％

高萌科技（０８０６５） ０﹒２２元 升１７﹒６５％

禮建德 （０８４５５） ０﹒１２３元 升１６﹒０４％

勵晶太平洋（００５７５） ０﹒０８５元 升１６﹒４４％

東勝旅遊（００２６５） ０﹒０７８元 升１４﹒７１％

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（ｕｌ）

