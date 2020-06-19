《異動股》阿里影業飆８％破多條主要均線，擬於新交所自願除牌

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里影業（０１０６０）現價升８％，報１﹒０８元破十天線

（１﹒０５７元）、二十天線（１﹒０２３元）及百天線（１﹒０３３元），盤中高見１﹒１元

；成交約３５３４萬股，涉資３７１１萬元，主動買盤７９％。

阿里影業公布，擬於新加坡證券交易所自願除牌，已接獲新交所確認不反對有關建議。

該集團指，將公布除牌時間表等安排，目前在聯交所作第一上市，新交所作第二上市。該集

團指，尋求建議除牌可策略性資源集合在聯交所第一上市以配合核心業務在內地開展，並且簡化

合規責任以降低相關行政開支等。

此外，該集團指，在新交所的成交量低，令雙重上市安排缺乏協同效益。

現時，恆生指數報２４４４７點，跌１７點或跌０﹒０７％，主板成交４８９﹒６９億元。

國企指數報９９１１點，跌４點或跌０﹒０５％。

上證綜合指數報２９５１點，升１２點或升０﹒４２％，成交１５４２﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１１６２０點，升１２５點或升１﹒１０％，成交２４００﹒０２億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比高集團（０８２２０） ０﹒１０８元 升５６﹒５２％

寰宇娛樂（０１０４６） ０﹒２９０元 升１６﹒００％

阿里影業（０１０６０） １﹒０８０元 升 ８﹒００％

貓眼娛樂（０１８９６） １２﹒１６０元 升 ２﹒５３％

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ

（０１９７０） １１﹒９６０元 升 １﹒８７％



英皇文化（００４９１） ０﹒０７０元 升 １﹒４５％

國藝娛樂（０８２２８） ０﹒１７０元 升 １﹒１９％

美亞娛樂（００３９１） ０﹒０９０元 升 １﹒１２％

寰亞傳媒（０８０７５） ０﹒０２１元 跌 ４﹒５５％

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（ｋｓ）

