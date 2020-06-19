《異動股》富時新貴造好，阿里健康（００２４１）飆近８％

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里健康（００２４１）收市後將納入富時中國５０指數，股

價造好，現價上升７﹒５６％，報２２﹒０５元；成交約８２４９萬股，涉資１８﹒１１億元；

破頂高見盤中高見２２﹒８元。

富時６月３日公布指數季度檢討，富時中國５０指數納入阿里巴巴（０９９８８）、阿里健

康及翰森製藥（０３６９２）。另外，剔出申洲國際（０２３１３）、新華保險（０１３３６）

及中交建（０１８００），今日６月１９日收市後生效。

翰森製藥升３﹒２５％，報３９﹒７元，曾破頂高見４０﹒９元。

現時，恆生指數報２４６５６，上升１９１點或上升０﹒７８％，主板成交１０７５﹒４３

億元。國企指數報９９８８，上升７２點或上升０﹒７３％。

上證綜合指數收報２９６７，上升２８點或上升０﹒９６％，成交３１９０﹒８９億元人民

幣。深證成份指數收報１１６６８，上升１７３點或上升１﹒５１％，成交４５９７﹒６４億元

人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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納入：

阿里健康（００２４１） ２２﹒０５元 升７﹒５６％

阿里巴巴（０９９８８） ２１８﹒８０元 升０﹒４６％

翰森製藥（０３６９２） ３９﹒７０元 升３﹒２５％



剔出：

申洲國際（０２３１３） ９６﹒４５元 升１﹒２１％

新華保險（０１３３６） ２６﹒８０元 升１﹒５２％

中交建 （０１８００） ４﹒６１元 跌０﹒５４％

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（ｃａ）

