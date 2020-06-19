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即市新聞

19/06/2020 15:38

《異動股》富時新貴造好，阿里健康（００２４１）飆近８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》阿里健康（００２４１）收市後將納入富時中國５０指數，股
價造好，現價上升７﹒５６％，報２２﹒０５元；成交約８２４９萬股，涉資１８﹒１１億元；
破頂高見盤中高見２２﹒８元。
　　富時６月３日公布指數季度檢討，富時中國５０指數納入阿里巴巴（０９９８８）、阿里健
康及翰森製藥（０３６９２）。另外，剔出申洲國際（０２３１３）、新華保險（０１３３６）
及中交建（０１８００），今日６月１９日收市後生效。
　　翰森製藥升３﹒２５％，報３９﹒７元，曾破頂高見４０﹒９元。
　　現時，恆生指數報２４６５６，上升１９１點或上升０﹒７８％，主板成交１０７５﹒４３
億元。國企指數報９９８８，上升７２點或上升０﹒７３％。
　　上證綜合指數收報２９６７，上升２８點或上升０﹒９６％，成交３１９０﹒８９億元人民
幣。深證成份指數收報１１６６８，上升１７３點或上升１﹒５１％，成交４５９７﹒６４億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　納入：
　　阿里健康（００２４１）　　２２﹒０５元　　　升７﹒５６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２１８﹒８０元　　　升０﹒４６％
　　翰森製藥（０３６９２）　　３９﹒７０元　　　升３﹒２５％

　　剔出：
　　申洲國際（０２３１３）　　９６﹒４５元　　　升１﹒２１％
　　新華保險（０１３３６）　　２６﹒８０元　　　升１﹒５２％
　　中交建　（０１８００）　　　４﹒６１元　　　跌０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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