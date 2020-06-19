【政策解讀】瑞銀財富管理：中國年內有望再降準至少１００個點子

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室最新發布的評論指，周三
（１７日）召開的國常會表明要綜合運用降準及再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，緩解
企業的資金壓力，重申全年人民幣新增貸款及社會融資新增規模均要超過去年。瑞銀預期今年信
貸同比增速從去年的１０﹒７％加快至今年的１４％左右，需要通過進一步貨幣寬鬆來配合，預
期年內有望再降準１００至３００個點子，ＭＬＦ利率將再下調１０至４０個點子。（ｌｃ）
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