【陸家嘴論壇】人行科技司李偉：整合在滬資源成立金融科技子公司

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》人行科技司的司長李偉今日下午在陸家嘴
論壇上表示，去年人行發布了金融科技的發展規劃，目前正在研究編制發展規劃的實施案例和指
引，來構建發展監測指標體系，為優化戰略布局。同時，人行會自身將整合在滬科技機構的科技
資源，成立金融科技子公司，建設數據中心等實際具體的措施來支持上海金融科技中心的建設。
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