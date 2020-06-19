【陸家嘴論壇】謝永林：陸金所明確轉型定位，賦能中小金融機構

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》自去年陸金所停止Ｐ２Ｐ新增業務以來，
市場關於陸金所轉型的聲音不絕於耳。中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）總經理兼
聯席ＣＥＯ謝永林今日在陸家嘴論壇上表示，平安旗下陸金所控股，將定位於「金融科技公司」
，實現兩大目標：一是幫大眾更好理財；二是為中小金融機構提供專業化金融科技服務，進一步
解決中小微企業融資難題，支持實體經濟。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower 高超音速VS北斗導航
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】中美下月齊探火星 「火箭之王」擬2030年首飛
|生財有道19/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣煲大好？進擊的你…GO！
|FOCUS19/06/2020
【FOCUS】侵侵政經腹背受敵 博連任勢絕地反擊
|生財有道19/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中興上望30至32元
|生財有道19/06/2020
Step By Step 報稅攻略2020
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰