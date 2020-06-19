【陸家嘴論壇】謝永林：陸金所明確轉型定位，賦能中小金融機構

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》自去年陸金所停止Ｐ２Ｐ新增業務以來，

市場關於陸金所轉型的聲音不絕於耳。中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）總經理兼

聯席ＣＥＯ謝永林今日在陸家嘴論壇上表示，平安旗下陸金所控股，將定位於「金融科技公司」

，實現兩大目標：一是幫大眾更好理財；二是為中小金融機構提供專業化金融科技服務，進一步

解決中小微企業融資難題，支持實體經濟。

