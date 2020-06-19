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即市新聞

19/06/2020 12:45

《午市前瞻》料港股後市隨美股向下，看好醫療板塊惟提醒估值偏高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股個別發展，三大指數收市表現變動不大。港股半日好
淡爭持，高低波幅不足２００點，十天線繼周二（１６日）後再次得而復失。
　　恆指上日Ｕ盤嘜高收市，今早則輕微低開９１點，隨後迅速倒升５８點，高見２４５２３，
突破１０天線（約２４５１８），惟友邦（０１２９９）等金融股沽壓相對較大，拖累恆指最多
曾跌１３０點，低見２４３３４，半日高、低開於開市後一小時內已出現，最終收報２４４４８
，１０天線得而復失，跌１６點或跌０﹒０７％，主板成交５９８﹒５７億元，較上日同期減少
逾９％。
　　值得留意的是，北水仍然踴躍流入港股，半日淨流入１２﹒４３億元，或連續第１０日淨流
入。
　　不過，有分析認為，考慮到今日為美股「四期結算」日，在缺乏利好消息下，道指或會調整
，惟科技股料會繼續強勢，帶動納指仍有上升機會。若道指下周再作調整，不排除港股將會跟隨
，或跌穿２４０００。美股期貨於亞洲時段缺乏方向，截至截稿，道期微升５９點，報２５６５
８；納指期貨則升３３點，報９９８２。
　　Ａ股造好，滬綜指半日揚０﹒３９％，報２９５０點；深成指走高１﹒０７％，至１１６１
７點；創業板指表現突出，抽升１﹒９７％，重上２３００關口，報２３１０點。兩市半日成交
４３６２億元，較上日同期減少近１０％。
　　
＊騰訊港交所破位友邦跑輸，瑞聲飆升逾半成最佳藍籌＊

　　重磅股方面，友邦半日跌１﹒７４％，為最差藍籌，報７０﹒７５元，單隻拖低恆指近４４
點。匯控（００００５）未止跌，軟０﹒８１％，報３６﹒８元。不過，護航的則有騰訊（００
７００），盤中高見４６５元，再創逾兩年高，半日收報４６２﹒８元，升１﹒０５％；半日成
交達４２﹒７億元為最活躍股份。港交所（００３８８）同樣破位，一度觸及３００元，創上市
新高（以除淨後股價計），收市則報２９９元，升幅１﹒０１％。中移動（００９４１）微升０
﹒３７％，報５４﹒３元。
　　升市功臣由手機設備股領軍，蘋果旗下手機據稱在今年首季高鋸全球高端手機市場首四位，
瑞聲（０２０１８）曾創三個月高，高見４７﹒１元，半日報４５﹒９元，抽升５﹒２８％，為
表現最佳藍籌。舜宇（０２３８２）則一度升至１１８﹒２元的一個月高位，惟隨後升勢回順，
半日無升跌，報１１５﹒４元。
　　至於上日飆升近２２％收市的中興（００７６３）今日表現反覆，富瑞認為，晶片設計能力
愈高將增加遭美國打壓的風險，中興曾一度急瀉６％低見２６﹒０５元；惟隨後集團總裁稱，明
年將推出５納米晶片，股價曾倒升約１％至２８﹒１元，半日則滑２﹒８８％，報２６﹒９５元

　　中芯（００９８１）同樣波動，甫開後曾再創逾１６年高報２３﹒４５元，惟獲利盤隨之湧
現，半日回吐３﹒０２％，報２２﹒５元。其他５Ｇ股亦普遍向下，京信通信（０２３４２）回
吐２﹒１％，報３﹒２７元；鐵塔（００７８８）跟跌１﹒３２％，報１﹒５元；中通服（００
５５２）走低０﹒９４％，報５﹒２６元。

＊阿里健康、飛鶴等破頂，將獲納入富時羅素指數＊

　　富時羅素旗下指數收市後將調整成分股，新貴幾近全線受捧，多隻創新高。阿里健康（００
２４１）高見２２﹒１５元破頂，半日收報２１﹒９５元，升幅高達７﹒０７％。同屬醫療保健
板塊的翰森製藥（０３６９２）亦創新高，升３﹒６４％，報３９﹒８５元。不過，阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）僅靠穩，報２１７﹒８元無升跌。三股將獲納入富時中國５０指數。
　　至於將獲納入富時全球股票指數的股份同樣獲資金青睞，中國飛鶴（０６１８６）升４﹒１
４％，報１６﹒６元，高見１６﹒８元創歷史新高；康龍化成（０３７５９）飆高４﹒２５％，
報７４﹒８元破頂；保利物業（０６０４９）抽升３﹒６％，報８３﹒４５元。
　　其他焦點股方面，希瑪眼科（０３３０９）折讓近１２％先舊後新配股，盤中低見５﹒９５
元瀉逾９％，惟仍穩守配售價５﹒８元，半日收報６﹒２１元，跌幅僅５﹒３４％。
　　另外，阿里影業（０１０６０）擬於新交所自願除牌，半日抽升８％，報１﹒０８元。

＊葉尚志﹕阿里健康不高追，２０元才上車＊
　
　　港股今早窄幅上落，繼續在２４４００點水平徘徊。第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經
濟通通訊社》表示，對大市看法較為謹慎，認為恆指短期將表現反覆，若向上的話，高位應可上
試６月１０日的高位２５３００點位置，惟隨後將向下發展，主要由於預計期指、期權或會向下
，加上聯儲局買債的消息影響，料將拖累美股下行並牽動港股一同走低。
　　對於多隻將於收市後獲納入富時羅素旗下指數的股份今早均破頂，葉尚志指，納入指數意味
股份獲市場認同，相信能吸引資金流入，惟此消息屬短期且一次性，亦不會影響相關企業營運。
考慮到看淡大市長期表現，料相關股份將跟隨回吐。阿里健康現價估值偏高，預計回吐至２０元
將有支持；翰森製藥亦不排除回落至２６元水平。
　　近日醫療板塊獲不少利好消息，包括上述富時中國５０指數三個新貴中，兩股均為醫療相關
股，而正招股的康基醫療（０９９９７）與海吉亞（０６０７８）的孖展認購表現亦理想。葉尚
志表示，目前中美兩國的肺炎疫情備受關注，料相關股份仍可受惠氣氛，對醫療板塊持正面態度
；但強調，整體板塊估值偏高，且長期亦會受大市回落的走勢影響。（ｊｃ、ｋｌ）

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