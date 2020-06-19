【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒５億人幣，買騰訊建行沽藥明生物國壽

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股個別發展，道指跌３９點。恆生指數低開９１點，開

報２４３７３點，大市曾倒升５８點，觸及１０天線（約２４５３７）即回吐，曾挫１３０點，

及後喘穩。午後美股三大指數期貨升幅擴大，加上傳中方將加快購買美國農產品，利好大市氣氛

。港股曾急升３１１點，見２４７７６點逾一周高，破１０天線阻力。恆指收報２４６４３點，

升１７８點或０﹒７％，創６月１０日以來收市新高。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒５億元人民幣，減少７﹒４％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）；淨賣

出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）

。

主板成交１５１４﹒５５億元增加２４﹒５％。其中港股通成交１９９﹒２億元，佔總成交

１３﹒２％。



＊北水續掃騰訊，淨流入１０億元＊



新經濟股繼續有追捧，騰訊盤中最高見４６５﹒６元創逾兩年高，收升 ０﹒５２％，報４

６０﹒４元；北水淨買入１０﹒１億元。

建設銀行升１﹒４６％報６﹒２６元，北水淨買入３億元。

下周六上市廿周年的港交所升１﹒４９％報３００﹒４元，盤中高見３００﹒８元創上市新

高；北水淨買入２﹒９億元。

藥明生物升１﹒８４％報１３８﹒６元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １０﹒０９

建設銀行 （００９３９） ３﹒０４

香港交易所 （００３８８） ２﹒８７

小米集團 （０１８１０） ２﹒３１

華虹半導體 （０１３４７） １﹒３１



淨沽出最多港股：

藥明生物 （０２２６９） －１﹒６０

中國人壽 （０２６２８） －０﹒８２

新華保險 （０１３３６） －０﹒５９

中國生物製藥 （０１１７７） －０﹒４４

微創醫療 （００８５３） －０﹒３９

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（ｃａ）

