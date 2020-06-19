【新冠肺炎】邱騰華：港下半年料反覆，最緊要重建希望

新冠肺炎席捲全球，環球經濟受挫，商務及經濟發展局局長邱騰華預期，本港下半年需繼續

迎戰疫情及經濟逆境兩場戰疫，他預料情況反覆或比反彈更緊要，港府應對策略要張弛有度，確

保防疫及經濟運作都能維持安穩。

邱騰華強調，社會要復和，經濟才可復原，現時最緊要重建希望；又言本港無法逆轉「港區

國安法」的實施，而國際上貿易單邊保護主義成新常態，將影響貿易成本、企業盈利等。

《香港經濟日報》

