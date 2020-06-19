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19/06/2020 16:01

【新冠肺炎】李慧琼：健康碼擬以先導形式於廣東及澳門試行

　　《經濟通通訊社１９日專訊》立法會內務委員會主席李慧琼引述政務司司長張建宗表示，本
港健康碼的技術開發將近完成，計劃以先導形式在廣東及澳門試行。
　　她引述張建宗指，期望更多本港私營化驗所提供服務，在競爭下病毒檢測收費會下調。多名
建制派議員要求政府加快推行健康碼，以便市民來往內地和澳門，以及盡量令檢測費下調。
（ｂｉ）

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