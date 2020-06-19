【國泰有救】陳茂波：國泰觀察員無投票權，無證實港航曾否求助

《經濟通通訊社１９日專訊》市傳有中資銀行自１月起向香港航空累計支援逾１０億元人民

幣，港府因而未向公司注資，而港航據報亦獲新潛在買家洽購。財政司長陳茂波今日出席立法會

一個特別會議時，無證實港航有否尋求港府財政支援，只重申國泰與港航的規模無法相比，而且

港航在疫情前已出現營運困難，但國泰是受到突如其來的疫情影響，兩者不能相提並論。

陳茂波重申，是次援助並不代表政府「入主」國泰，亦無意成為國泰的長期股東。政府不打

算派政府官員加入國泰董事局或擔任觀察員，以免角色衝突，亦不打算干涉國泰的日常運作，觀

察員沒有投票權，但有權召開會議、質詢及向管理層索取資料。



＊投資內部回報率勝外匯基金平均回報率＊



他表示，港府決定透過土地基金向國泰出投資，一方面支持本港航空樞紐的發展，同時亦可

獲得合理的投資回報。根據外聘財務顧問的估算，此項投資項目預期的內部回報率可達到４－７

﹒５％的水平，較過去六年外匯基金投資組合所獲取的平均回報率３﹒７％高。

另外，本港的航空網絡龐大而具效率。國泰作為以香港為基地的主要服務提供者，其持續穩

定的運作是維持這個航空網絡的關鍵要素之一。再者，航空樞紐不但帶動商務旅客的往來，亦支

持香港作為國際金融中心的發展，同時也支撐物流運輸、貿易、旅遊及餐飲等行業。根據國際航

空運輸協會（ＩＡＴＡ）去年６月的研究，航空業支持本地ＧＤＰ約１０％，並涉及直接、間接

就業機會約３３萬個。（ｃｌ）

