【本港樓市】大埔馬窩路住宅地下周五起招標，７月２４日截標

《經濟通通訊社１９日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０２０至２１年度賣

地計劃內位於新界大埔馬窩路的大埔市地段第２４３號的用地。招標於下周五（２６日）開始，

截標日期為７月２４日。

大埔市地段第２４３號的地盤面積約為２２６０８平方米，指定作私人住宅用途。最低及最

高的樓面面積分別為４３５８４平方米及７２６４０平方米。（ｃｌ）

