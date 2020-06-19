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19/06/2020 19:19

《再戰明天》下周李克強與歐盟領導人開會議，ＡＰＥＣ官員開會

　　《經濟通通訊社１９日專訊》下周關注中國總理李克強與歐盟領導人舉行線上會議、日本央
行公布６月１５－１６日政策會議的意見摘要，和亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財政高級官員開會
議（至６月２５日）。

＊李克強與歐盟領導人舉行線上會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一早上７：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威在一場論壇
上參加一場小組討論會，論壇題為「全球經濟和新冠疫情」。１０：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁
德金多斯在２０２０年法蘭克福金融峰會發表講話。１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆
發表講話。
　　下周一，中國總理李克強與歐盟領導人舉行線上會議。

＊美國公布５月芝加哥儲行全國活動指數＊

　　在數據方面，下周一（２２日）４：００ｐｍ，台灣公布５月失業率，料由４﹒１％升上
４﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數，年率料由１﹒９％下滑至１﹒７％
　　８：３０ｐｍ，美國公布５月芝加哥儲行全國活動指數。：１０：００ｐｍ，歐元區公布６
月消費者信心指數，跌幅料由１８﹒８收窄至１４﹒５。同時，美國公布５月成屋銷售，料由
４３３下滑至４１５萬；月率跌幅料由１７﹒８％收窄至４﹒２％。　

＊經濟日報和壹傳媒派業績＊

　　在本港，下周一公布業的公司有：壹傳媒（００２８２）、經濟日報集團（００４２３）、
平安證券集團控股（００２３１）、民生國際（００９３８）和中國投融資（０１２２６）等。
（ｈｏ）

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