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19/06/2020 16:45

【企業盈警】中煙香港料中期淨利潤將按年減少５０％至６０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中煙香港（０６０５５）公布，截至今年６月底止六個月，收
入及淨利潤均預期將按年減少介乎５０％至６０％，主要由於巴西進口煙葉類產品的季節性波動
導致公司於期間煙葉類產品進口業務的收入大幅減少；受新型冠狀病毒疫情影響，中國及相關地
區出入境人數大幅減少，導致上述區域的免稅捲煙銷量大幅下降，從而令公司於期間捲煙出口業
務的收入大幅減少。（ｙｗ）

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