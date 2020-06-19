【新冠肺炎】房委會下周一恢復開放轄下所有戶外康體設施

《經濟通通訊社１９日專訊》香港房屋委員會今日宣布，因應疫情的最新情況，房委會轄下
公共屋邨所有戶外康體設施將於下星期一（２２日）開始全部恢復使用。
房委會已經在５月６日開始，恢復開放部分位於戶外的康體設施。房委會進一步在明日恢復
使用戶外籃球場、足球場及棋桌。隨著下星期一開始恢復使用所有兒童遊樂區，房委會租戶屆時
將可以重新使用房委會轄下所有戶外康體設施。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道19/06/2020
Step By Step 報稅攻略2020
|中國故事19/06/2020
【上海特寫】上海夜市人氣旺 消費拉動或有限
|生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4% 徐雷：堅信集團與香港有更好未來
|中國故事18/06/2020
《神州經脈》中美會談各述立場 降準預期重臨 A場窄幅上落
|剖析天下18/06/2020
美國示威遍地開花 黑人之死促進ESG發展？
|生財有道18/06/2020
【紓困措施】飲食業推刺激消費措施 晚市優惠7月7折、8月8折
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰