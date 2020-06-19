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19/06/2020 11:35

【新冠肺炎】房委會下周一恢復開放轄下所有戶外康體設施

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港房屋委員會今日宣布，因應疫情的最新情況，房委會轄下
公共屋邨所有戶外康體設施將於下星期一（２２日）開始全部恢復使用。
　　房委會已經在５月６日開始，恢復開放部分位於戶外的康體設施。房委會進一步在明日恢復
使用戶外籃球場、足球場及棋桌。隨著下星期一開始恢復使用所有兒童遊樂區，房委會租戶屆時
將可以重新使用房委會轄下所有戶外康體設施。（ｂｎ）

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