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19/06/2020 15:40

【虛擬銀行】眾安推政府現金發放計劃優惠，大抽獎最高可獲１２萬

　　《經濟通通訊社１９日專訊》財政司司長陳茂波日前公布派發１萬元「現金發放計劃」時間
表，虛擬銀行眾安銀行今日推出兩項活動，包括大抽獎活動，最高獎金為１２萬元，而其他５位
中獎者則有１萬元現金，而同時間參加者只要完成登記獲得３個月期０﹒６厘加息券，按現時３
個月定期存款利率計，一共為１﹒８厘。
　　除了大抽獎外，新客戶開戶登記拎一萬元，可獲現金回贈３００元。（ｂｎ）

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