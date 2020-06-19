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19/06/2020 17:10

【企業盈警】雅視光學料中期虧損將按年擴大不低於３０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雅視光學（０１１２０）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期將錄得大額虧損，虧損將按年擴大不低於３０％。
　　公司指，預期虧損擴大，主要由於年初爆發新冠肺炎對全球商業活動造成不利影響，並導致
集團於歐洲、美國及亞洲的客戶銷量減少及訂單延遲；及客戶需求降低，導致產能過剩及生產成
本增加，並導致眼鏡架市場競爭加劇及對集團毛利率帶來下行壓力。（ｓｋ）

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