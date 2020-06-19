《小傳日記》中美有消息，魚缸即得戚；重上十天線，兩萬五可戰？

《小傳日記》花旗國經濟數據較預期差，隔晚花旗魚缸繼續個別發展。香江魚缸半日仍然悶

市，今早輕微低開９１點報２４３７３點，早段曾倒升５８點，半日高見２４５２３點，重上十

天線（約２４５３８）。不過ＡＩＡ（０１２９９）等金融佬挨沽，拖累魚缸，半日反覆滑１６

點收報２４４４８點。但午後個市即刻醒神，外電話神州將加快購買花旗國農產品，加上摩通上

調本地磚頭佬評級，磚頭佬齊齊跑出，魚缸一度飆３１１點，報２４７７６點。最終魚缸埋單報

２４６４３點，升１７８點或升０﹒７３％，主板成交１５１４﹒５５億銀，較上日大增近兩成

半。國企指數報９９７４點，升５８點或升０﹒５９％。

Ａ場兩市集體踢高。上證綜合指數報２９６７點，升２８點或升０﹒９６％。深證成份指數

報１１６６８點，升１７３點或升１﹒５１％，兩市合計成交７７８８﹒５３億銀人仔，較上日

多近３巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）同生發發（００３８８）齊齊破頂，ＱＱ收升半巴仙

，報４６０﹒４銀，高見４６５﹒６銀；生發發漲超１巴仙，報３００﹒４銀；大象（００００

５）揚近１巴仙，報３７﹒３５銀；建行（００９３９）走高超１巴仙，報６﹒２６銀；神州移

動（００９４１）升一毫半，報５４﹒２５銀；友邦（０１２９９）跌兩毫，報７１﹒８銀。



＊摩通轉睇法磚頭佬齊發，獲中金加持內房佬飛馳＊



大行摩通喺最新報告入面調整左對本地磚頭佬睇法，其中上調對九置（０１９９７）同新地

（０００１６）嘅評級，本地磚頭佬跑出。九置踢高超６巴仙，報３９﹒１銀；新地升超２巴仙

，報１０３﹒２銀；新世界（０００１７）漲４巴仙，報９﹒５９銀；信和（０００８３）同恆

地（０００１２）齊抽升近２巴仙，分別報１０﹒０２銀及３０﹒９５銀。

內地磚頭佬同樣獲大行中金加持，中金就話判斷今年下半年內地房地產行業基本面穩中向好

，加上宜家板塊估值及倉位處歷史底部，睇好內地磚頭佬表現。時代中國（０１２３３）漲超２

巴仙，報１５﹒０２銀；奧園（０３８８３）升近４巴仙，報９﹒９３銀；恆大（０３３３３）

走高超４巴仙，報２０﹒５５銀；龍光（０３３８０）上揚超２巴仙，報１４﹒２６銀；融創（

０１９１８）揚２巴仙，報３５﹒０５銀。



＊蘋果最暢銷瑞聲升勢囂，芯片佬升完飛到腳仔軟＊



有市調機構公布今年第一季全球高端手機市場數據，蘋果嘅ｉＰｈｏｎｅ１１手機成為最暢

銷高端手機，足足佔成個高端手機「孖屐」三成嘅市場份額成「手機王」！加埋有消息傳出話近

期不斷有內資買入瑞聲，琴日更加有大手入貨１０７萬股咁多，令到瑞聲再次炒上３月中以嚟嘅

高位，一次過拉起哂啲手機佬！瑞聲科技（０２０１８）飛近７巴仙，報４６﹒４５銀；高偉電

子（０１４１５）飛近７巴仙，報０﹒８９銀；丘鈦科技（０１４７８）彈近２巴仙，報１０﹒

４銀。不過同係手機孖寶嘅舜宇（０２３８２）則趴低１巴仙，報１１４﹒１元；

而芯片大佬中興通訊話「孖屐」都好關注嘅５納米芯片要喺２０２１年推出啦！目前佢地公

司嘅７納米芯片都已經進行緊規模量產，令到中興嘅Ａ、Ｈ市股價齊齊爆升，單計香江今日已經

升穿埋３月中以來的高位，仲帶埋中芯一齊升！依家睇芯片佬略為回吐咗啲落黎，但普遍嚟睇都

仲好有追捧！中興通訊（００７６３）潛近３巴仙，報２７﹒０５銀；中芯國際（００９８１）

跪低逾１巴仙，報２２﹒９銀；中電華大科技（０００８５）瀉逾１巴仙，報０﹒８３銀；上海

復旦（０１３８５）彈落近１巴仙，報６﹒３７銀。



＊富時有調整阿里健康醒，有大行睇好二線軟件掃＊



富時中國５０指數收市後調整成分股名單，當然就有人歡喜有人愁啦！獲納入嘅包括有阿里

健康（００２４１）飛升８巴仙，報２２﹒０５銀；阿里巴巴（０９９８８）升近１巴仙，報２

１９銀；翰森製藥（０３６９２）升逾２巴仙，報３９﹒４銀；被剔出嘅包括有申洲國際（０２

３１３）跳升逾２巴仙，報９７﹒６５銀；新華保險（０１３３６）彈近２巴仙，報２６﹒８銀

；中交建（０１８００）漲近１巴仙，報４﹒６６銀。

資金轉炒部分二線軟件佬，今日走勢都唔錯！獲摩通睇好業務轉型嘅匯付天下（０１８０

６）急飆逾５２巴仙，報２﹒８銀；新意網（０１６８６）抽升超半成，報５﹒７銀；網龍（０

０７７７）彈起近９巴仙，報２２﹒８５銀；金蝶國際（００２６８）揚２巴仙，報１５﹒８８

銀；；金山軟件（０３８８８）漲近２巴仙，報３０﹒２銀。祝大家周末愉快，請請！



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