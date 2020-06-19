【企業盈警】精熙國際料中期綜合溢利按年大幅減少，或錄虧損

《經濟通通訊社１９日專訊》精熙國際（０２７８８）公布，預期集團截至今年６月３０日

止六個月綜合溢利將較去年同期錄得大幅減少，甚至可能錄得虧損。主要由於疫情影響產業的供

應鏈管理引起總體經濟下滑及市場需求減弱而導致集團的營收減少；以及由於營收減少，規模經

濟效益縮減，導致毛利減少。

集團預期中期業績將於今年８月刊發。（ｂｎ）

