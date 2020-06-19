【國安立法】董建華：將國家安全法律引進來是必要做的事

《經濟通通訊社１９日專訊》全國政協副主席董建華表示，將國家安全法律引進來，是必要

做的事，這是香港對國家的責任，也多於國家的責任，為香港自己的將來也要做。

他指出，擔任特首時曾經說「香港好，國家好；國家好，香港更好」，亦對國家長遠很有信

心，武漢去年發生事情後，很快找出應對辦法，強調中國的管治是非常好。（ｂｎ）

