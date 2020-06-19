【國安立法】董建華：將國家安全法律引進來是必要做的事

《經濟通通訊社１９日專訊》全國政協副主席董建華表示，將國家安全法律引進來，是必要
做的事，這是香港對國家的責任，也多於國家的責任，為香港自己的將來也要做。
他指出，擔任特首時曾經說「香港好，國家好；國家好，香港更好」，亦對國家長遠很有信
心，武漢去年發生事情後，很快找出應對辦法，強調中國的管治是非常好。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道19/06/2020
《股市一周》美聯儲放水且中美關係緩和 港股全周彈342點
|中國故事19/06/2020
《神州經脈》富時完成首階段納A 外資淨流入創次高 滬指彈1％
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower 高超音速VS北斗導航
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】中美下月齊探火星 「火箭之王」擬2030年首飛
|生財有道19/06/2020
《Make Money》一萬蚊，點樣煲大好？進擊的你…GO！
|FOCUS19/06/2020
【FOCUS】侵侵政經腹背受敵 博連任勢絕地反擊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰