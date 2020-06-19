【海航動向】港航傳獲中資銀行支援逾１０億元人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》國泰航空（００２９３）早前獲港府牽頭啟動３９０億元資本

重組，市場關注另一本地航空公司香港航空會否獲出資協助。有本地傳媒報道，有中資銀行自１

月向港航累計支援逾１０億元人民幣，並指港府因而未向公司注資。

報道指，港航所得的有關資金是由海航工作組授權幾家內地國有銀行提供。除了傳獲中資銀

行支援，港航也傳有新潛在買家洽購，其中一名買家於上月進行盡職審查。（ｈｌ）

