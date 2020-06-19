《股市一周》美聯儲放水且中美關係緩和，港股全周彈３４２點

《股市一周》港股本周受多個利好消息帶動，包括美聯儲宣布購買企業債券，以及美方允許

當地企業與華為製訂５Ｇ標準，市場憧憬中美關係改善，港股全周反彈３４２點。

周一（１５日），美國多個州份新增新型肺炎病例均創新高，美股道期走低逾３００點，

加上北京發生第二波疫情，港股全日收報２３７７６點，跌５２４點。周二（１６日），美國聯

儲局周一啟動連串救助企業行動，宣布除了正在購買的交易所買賣基金（ＥＴＦ），本周會在二

級市場購買企業債券，加上美國允許當地企業與華為製訂５Ｇ標準，市場憧憬中美關係改善，港

股收報２４３４４點，升５６７點。周三（１７日），美國５月零售銷售按月大增１７﹒７％勝

預期，加上市場仍然憧憬中美夏威夷會議有成果，港股收報２４４８１點，升１３７點。周四（

１８日），隔晚美股走勢偏軟，港股低開９５點報２４３８６點，其後《央視》報道，中美雙方

同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意繼續保持溝通，港股全日僅微跌１６點收

２４４６４點。

本日，隔晚美股個別發展，三大指數收市表現變動不大，上午港股好淡爭持，高低波幅不足

２００點。午後傳中方將加快購買美國農產品，美道指期貨突然抽升，加上本港地產股上揚，刺

激港股最多彈逾３００點，最終港股全日報２４６４３點，升１７８點或升０﹒７３％，主板成

交１５１４﹒５５億元。國企指數報９９７４點，升５８點或升０﹒５９％。

總結一周，港股在２３６８４點至２４７７６點之間波動，全周升３４２點或１﹒４１％。

國指收報９９７４點，全周升１４２點或１﹒４４％。日均主板成交約１２３９﹒９億元，較上

周減少２﹒９％。

另外，富時中國５０指數本日收市後調整成分股名單，分別納入阿里健康（００２４１）、

阿里巴巴（０９９８８）及翰森製藥（０３６９２）；分別剔出申洲國際（０２３１３）、中國

交通建設（０１８００）及新華保險（０１３３６）。當中阿里健康本周升幅顯著，累升６﹒７

８％收報２２﹒０５元，最高曾見２２﹒８元破頂。



＊騰訊、港交所先後破位＊



重磅股方面，騰訊（００７００）及港交所（００３８８）本周先後破位，前者本周累漲４

﹒４％，報４６０﹒４元，後者揚１﹒４２％，報３００﹒４元；傳匯控（００００５）將在中

期內裁減約３﹒５萬個職位，本周仍微升０﹒１３％，報３７﹒３５元；友邦（０１２９９）升

０﹒５６％，報７１﹒８元；中央推動金融機構向企業讓利，建行（００９３９）漲０﹒９７％

，報６﹒２６元。

北京再爆發新冠肺炎疫情，醫藥相關股份炒起，國藥（０１０９９）旗下中國生物新冠疫苗

在Ｉ╱ＩＩ期臨床試驗中沒有顯示出嚴重不良反應，累升８﹒２２％，報２０﹒４元；康哲藥業

（００８６７）聯營公司獲得新冠疫苗獨家開發、註冊、生產、使用及商業化權利，走高１１﹒

８％，報９﹒９５元；綠葉製藥（０２１８６）急升２１﹒５５％，報５﹒１９元；石藥（０１

０９３）漲９﹒６１％，報１３﹒９２元；中生製藥（０１１７７）升７﹒７％％，報１４﹒８

２元。

本地今日起放寬限聚令措施，在公眾地方群組聚集人數由８人放寬至５０人，地產及收租股

回升，恆地（０００１２）升４﹒７４％，報３０﹒９５元；新鴻基地產（０００１６）升

２﹒８９％，報１０３﹒２元；新世界發展（０００１７）升３﹒７９％，報９﹒５９元；長實

（０１１１３）升２﹒１３％，報４８元；九倉置業（０１９９７）飆１３﹒５％，報３９﹒１

元。



＊美國放寬對華為、中興限制，５Ｇ股急漲＊



美國容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標準，５Ｇ股上揚。中興通訊（００７６３）７納米

芯片規模量產，５納米芯片正在技術導入，勁升２８﹒５％，報２７﹒０５元；京信通信（０２

３４２）漲２﹒５７％，報３﹒１９元；中電信（００７２８）滑０﹒４４％，報２﹒２９元；

中芯（００９８１）回Ａ進度理想，飆１８﹒１６％，報２２﹒９元。

華為４月全球手機市佔率首次超越三星，舜宇（０２３８２）漲３﹒９２％，報１１４﹒１

元；傳蘋果手機今年首季高鋸全球高端手機市場首四位，瑞聲（０２０１８）反彈１０﹒８６％

，報４６﹒４５元；丘鈦科技（０１４７８）揚４﹒９５％，報１０﹒４元；比亞迪電子（００

２８５）走高９﹒０６％，報１７﹒３４元；通達集團（００６９８）揚３﹒４５％，報０﹒４

５元。



＊新經濟股持續熱炒，閱文、眾安在線飆逾一成＊



新經濟股繼續受資金追捧，雖然百度否認騰訊入主愛奇藝，閱文（００７７２）仍急漲

１３﹒５１％，報５２﹒５元；今年「６１８購物節」消費料迎來破紀錄高峰，阿里巴巴（０９

９８８）漲３﹒３％，報２１９元；中印邊境爆發嚴重衝突，小米（０１８１０）微升

０﹒７８％，報１２﹒９元；眾安在線（０６０６０）飆１８﹒７％，報３３﹒６５元；美團點

評（０３６９０）升５﹒０７％，報１７４元。

內地公布６月首批遊戲版號，加上資金熱炒二線手遊股，整體板塊水漲船高。金蝶國際（０

０２６８）升１３﹒９２％，報１５﹒８８元；中手游（００３０２）飆２２﹒８９％，報

３﹒４９元；網龍（００７７７）揚１３﹒６８％，報２２﹒８５元；ＩＧＧ（００７９９）漲

１５﹒３７％，報６﹒０８元；金山軟件（０３８８８）升１５﹒２７％，報３０﹒２元。（ｙ

ｋ、ｋｓ）

