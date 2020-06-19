《鍾之日記》入富效應，魚缸起舞

《鍾之日記》６月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面後，蓬佩奧在推特發文指，中

國高級官員承諾，會信守貿易協議中的所有承諾。外電報道指中方將加快購買美國農產品，而在

新冠肺炎疫情導致採購量下跌之下，中國打算增加對美國大豆、粟米及乙醇的採購。

除了這則推文，蓬佩奧未再提供雙方會面的其他細節。這場對話是如何促成以及由誰發起尚

不得而知，但雙方都表示這次會晤是由對方發起。而美國總統特朗普則再次威脅，可以完全切斷

與中國的關係。

新冠肺炎於中美疫情反彈，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，美股個別發展，道指

跌３９點。香江魚缸今早低開９１點，開報２４３７３點，午後升幅擴大，恆指收報２４６４３

點，升１７８點。主板成交１５１４﹒５５億元，多２４﹒５％。



＊外資流入創次高，創業板逾四年重上二千三＊



Ａ股納入富時羅素指數因子從１７﹒５％提升至２５％，在今日收盤後落實，至此富時羅完

成第一階段Ａ股納入計劃，外資追貨，全日通過滬股、深股通淨流入１８２﹒３３億元人民幣，

創互聯互通機制開通以來第二高的紀錄。Ａ場表現興奮，滬綜指輕微低開，隨後在創業板帶動下

強勢倒升，午後愈升愈有，全日漲０﹒９６％，報２９６７﹒６３點，全周彈１﹒６％扭轉上周

跌勢，創業板指數逾四年來首次站上二千三，全日飆２﹒３６％，報２３１９﹒４５點。

人行本周全口徑累計淨回籠１６００億元人民幣，Ｓｈｉｂｏｒ全線上揚。公開市場收水，

疊加抗疫特別國債招標，即便Ａ股入富帶動外資入場，市場整體成交未見明顯放大，兩市全日成

交額７７８９億元，僅較昨日微升２﹒７％，仍創３月１９日以來三個月最多。



＊富時新貴獲追捧，阿里健康、飛鶴盤中齊破頂＊



富時羅素月初宣布季度檢討結果，富時中國５０指數將納入阿里健康（００２４１）、阿里

巴巴（０９９８８）及翰森製藥（０３６９２），並於今日（１９日）收市後生效。

阿里健康在上述獲納入股份之中表現最為突出，股價全日顯著抽高７﹒５％，盤中高見

２２﹒８元創歷史新高，更罕見成為全日第六大活躍股份。阿里健康全日資金踴躍流入，其中大

戶的主動買盤動力較整體更強勁，達６７％。其餘兩隻新貴亦表現優，翰森製藥漲２﹒５％，阿

里巴巴微升０﹒６％。

另外，在富時羅素的旗艦指數中，飛鶴（０６１８６）、康龍化成（０３７５９）、保利物

業（０６０４９）及滔搏（０６１１０）等，將獲納入富時全球股票指數系列大盤股，而ＪＳ環

球生活（０１６９１）將獲納入中盤股，同樣今日收市後生效。

以上股份中，除了飛鶴及保利物業同獲升幅外，其餘均向下走。中國飛鶴收升０﹒３％，報

１５﹒９８元，盤中高見１６﹒８元創新高。雖然飛鶴連升六日兼破頂，惟短期內或已見頂，因

數據顯示深市北水分別於周二及昨日（１６、１８日）錄得則淨賣出約５８７０萬元及７０３４

萬元。

其他獲納入的保利物業（０６０４９）漲２﹒６％，康龍化成（０３７５９）跌１﹒９％，

滔搏（０６１１０）跌１﹒５％，ＪＳ環球生活（０１６９１）挫２﹒５％。



＊騰訊港交所護航，手機孖寶個別走＊



Ａ股午後強勢，港股亦一度借勢升約３００點，多隻大藍籌表現活躍。中概股回流，加上多

隻醫藥醫療股ＩＰＯ不斷創下凍資紀錄，港交所（００３８８）今日繼續探頂，午後終升破三百

元大關，破頂高見３００﹒８元；收高１﹒５％。規模達１﹒７８億美元的未來資產中國成長基

金，組合管理人對外媒表示，上月買入了港交所，看好其受惠於中資公司從美股回歸趨勢。

另一隻獲市場追捧的騰訊（００７００）今日升破４６０元關，高見４６５﹒６元，創逾兩

年新高，惟升幅在尾段消化，收市微升０﹒５％。

國務院早前公布，要求銀行今年提供貼現利率貸款、減少向企業收取費用等，從而向實體經

濟讓利１﹒５萬億元人民幣。高盛認為，此舉可能會為銀行收入帶來壓力，但被銀行強勁的資產

增長抵銷。因此，具充足流動性及資本的銀行都不受監管約束，可以推動強勁的資產增長。

內銀股今見反彈，建行（００９３９）收升１﹒５％，貢獻港股近３０點的升幅；而工行（

０１３９８）亦升１﹒４％。

市調機構公布今年第一季全球高端手機市場數據，蘋果的ｉＰｈｏｎｅ １１成為最暢銷高

端手機，佔據高端手機市場３０％的市場份額，緊接的第二至四位均為ｉＰｈｏｎｅ，第五名則

是華為的ｍａｔｅ３０ Ｐｒｏ ５Ｇ版，其在高端手機市佔率僅３％。

「手機孖寶」的瑞聲科技（０２０１８）收漲６﹒５％，冠藍籌；惟舜宇（０２３８２）尾

段逆市倒跌，收跌１﹒１％。





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