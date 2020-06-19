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即市新聞

19/06/2020 08:38

【陸家嘴論壇】上交所：推出鼓勵引導長期投資者參與科創板制度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上交所理事長黃紅元昨日（１８日）晚間
在陸家嘴論壇「浦江夜話」活動上透露，將在科創板推出鼓勵、吸引中長期投資者的制度。條件
具備後，擬通過自願安排或承諾等方式，對真正採取長期策略的機構投資者建立公開備案名單，
使其在發行詢價、定價、配售過程中發揮更大作用，獲得更多的機會，並自願承擔長期投資的相
應責任，推動市場投資者結構逐步趨於合理。
　　黃紅元表示，上交所為引導長期資金參與科創板交易，已經做了一些嘗試，比如科創板對個
人投資者設置了一定的適當性門檻，客觀上有利於促進個人投資者通過基金成為中長期投資者，
把短錢匯聚成長錢。
　　其次，為了讓機構投資者更好發揮作用。科創板網上網下發行的基本比例是２：８，回撥後
最多可變成４：６；開板初期網下部分不低於５０％優先向六類中長期資金配售。科創板自律委
還倡議，對獲配售的中長期資金隨機抽取１０％並鎖定６個月，促使其以長期投資策略指導定價
投資。
　　最後，科創板還優化大股東減持「批發＋零售」機制，探索有效應對減持問題的市場化路徑
。科創板上市公司股東今後可以採用向中長期資金網下詢價、配售等新的減持方式，並為長期投
資者留下業務接口。

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