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19/06/2020 08:38

【新冠肺炎】王毅：疫情沒有逆轉「一帶一路」合作勢頭

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國外交部長王毅１８日在北京主持「一
帶一路」國際合作高級別視訊會議。王毅稱疫情沒有逆轉「一帶一路」合作勢頭。
　　《新華社》報道，王毅指出，面對疫情，中國向１２２個「一帶一路」合作夥伴提供抗疫援
助，向２５個國家派出醫療隊，毫無保留同各國全面分享防控和診療經驗。中歐班列１月至５月
開行數量和發貨量，同比上升２８％和３２％，累計運送防疫物資超過１﹒２萬噸，成為攜手抗
擊疫情的「生命通道」和「命運紐帶」。

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