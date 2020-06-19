【新冠肺炎】王毅：疫情沒有逆轉「一帶一路」合作勢頭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國外交部長王毅１８日在北京主持「一

帶一路」國際合作高級別視訊會議。王毅稱疫情沒有逆轉「一帶一路」合作勢頭。

《新華社》報道，王毅指出，面對疫情，中國向１２２個「一帶一路」合作夥伴提供抗疫援

助，向２５個國家派出醫療隊，毫無保留同各國全面分享防控和診療經驗。中歐班列１月至５月

開行數量和發貨量，同比上升２８％和３２％，累計運送防疫物資超過１﹒２萬噸，成為攜手抗

擊疫情的「生命通道」和「命運紐帶」。

