【新冠肺炎】民航局：取消國內航班風險分級，實施疫情常態化管控

《經濟通通訊社１９日專訊》內地民航局下發最新疫情防控技術指南，取消了國內航班風險
分級，國內航班實施疫情常態化管控，同時根據國內疫情響應等級調整採取不同防控措施。
新版指南調整國際航班風險分級標準，增加旅客核酸檢測陰性證明的校正分值，鼓勵推進遠
端核酸檢測；同時增加旅客和運輸公司的互動協作內容，細化機上服務內容和機組休息區的注意
事項，還取消了運輸機場風險分級，增加機場不同人員密度下的防控措施。（ａｃ）
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