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19/06/2020 10:57

【科創板】復旦張江回Ａ首掛瘋漲２﹒５倍，惟Ｈ股挫逾９％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）今日正式登陸
上交所科創板掛牌，新股股價表現凌厲，由於科創板股票上市後的頭５個交易日不設漲跌幅限制
，該股目前報３１﹒７１元人民幣，較上市價８﹒９５元人幣高逾２５４％。
　　Ａ股發行後公司已發行總股數為１０﹒４３億（包括７﹒０３億股Ａ股及３﹒４億股Ｈ股）
。復旦張江Ｈ股目前挫逾９％，報５﹒５９港元。（ａｃ）

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