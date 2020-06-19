《經濟通通訊社１９日專訊》６月１９日收盤後，富時羅素納Ａ第一階段完成。招商證券認
為，富時羅素指數擴容實施後，年內Ａ股在國際指數的擴容基本完成，下半年難有進一步擴容。
但考慮到目前全球流動性寬鬆環境下的資金外溢效應，以及目前外資在Ａ股佔比仍存較大提升空
間，預計外資仍有望延續流入。
招商證券稱，Ａ股在富時羅素指數的納入比例將從１７﹒５％提升至２５％，此次擴容有望
為Ａ股帶來被動增量資金約３０億美元，銀行、非銀金融、醫藥生物等最受益。（ｃｔ）
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19/06/2020 10:56
【Ａ股外援】招商證券：Ａ股下半年難再擴容，惟外資仍有望流入
《經濟通通訊社１９日專訊》６月１９日收盤後，富時羅素納Ａ第一階段完成。招商證券認
為，富時羅素指數擴容實施後，年內Ａ股在國際指數的擴容基本完成，下半年難有進一步擴容。
但考慮到目前全球流動性寬鬆環境下的資金外溢效應，以及目前外資在Ａ股佔比仍存較大提升空
間，預計外資仍有望延續流入。
招商證券稱，Ａ股在富時羅素指數的納入比例將從１７﹒５％提升至２５％，此次擴容有望
為Ａ股帶來被動增量資金約３０億美元，銀行、非銀金融、醫藥生物等最受益。（ｃｔ）
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