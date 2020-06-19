【貿易再戰】外交部：美國工商界加強對華經貿合作是正確明智決定

《經濟通通訊社１９日專訊》美國全國商會發表聲明稱，會大力支持同中方加強經貿關係，
這是互利、安全且有保障的。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，完全同意有關的觀點，保持
中美關係穩定發展，有利於世界的和平與穩定。他指，美國企業長期以來從中國市場收獲巨大利
益，美國工商界選擇加強對華經貿合作就是選擇機遇、選擇未來，是正確而明智的決定。
（ｊｔ）
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