【新冠肺炎】北京新發地病毒基因組序列數據公布，已向世衛提交

《經濟通通訊社１９日專訊》中國國家微生物科學數據中心網站信息顯示，中國已經正式發
布北京新發地新冠疫情及病毒基因組序列數據，三條數據來自北京市確診病例基因組序列數據
ＮＭＤＣ６００１３９０２－０１、ＮＭＤＣ６００１３９０３－０２以及環境樣本基因組序列
數據ＮＭＤＣ６００１３９０３－０３。
中國疾控中心已向世界衛生組織（ＷＨＯ）及全球共享流感數據倡議組織（ＧＩＳＡＩＤ）
提交上述數據。（ｃｔ）
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