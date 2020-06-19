【新冠肺炎】北京新發地病毒基因組序列數據公布，已向世衛提交

《經濟通通訊社１９日專訊》中國國家微生物科學數據中心網站信息顯示，中國已經正式發

布北京新發地新冠疫情及病毒基因組序列數據，三條數據來自北京市確診病例基因組序列數據

ＮＭＤＣ６００１３９０２－０１、ＮＭＤＣ６００１３９０３－０２以及環境樣本基因組序列

數據ＮＭＤＣ６００１３９０３－０３。

中國疾控中心已向世界衛生組織（ＷＨＯ）及全球共享流感數據倡議組織（ＧＩＳＡＩＤ）

提交上述數據。（ｃｔ）

