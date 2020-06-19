【中概焦點】原ＣＥＯ被調查公司連夜換帥，蛋殼公寓美市觸發熔斷

《經濟通通訊社１９日專訊》蛋殼公寓昨晚（１８日）公告稱，公司董事會已任命公司聯合

創始人、董事兼總裁崔岩為臨時ＣＥＯ，該任命即刻生效。公告披露，因創立蛋殼公寓之前參與

的商業投資活動，該公司聯合創始人、董事兼ＣＥＯ高靖目前正涉及地方政府部門調查，因此無

法參與該公司的運營或從事相關管理工作。

蛋殼公寓方面表示，高靖所涉及的調查事項與蛋殼公寓並無關聯。該公司其他董事及管理人

員均未收到與該項調查有關的通知及問詢。

因房價高企，內地近年致力發展長租公寓業務，蛋殼公寓就是其中一家頗為「成功」的公司

。其２０１５年成立，並於今年初成功登陸美國紐交所。根據艾瑞咨詢的報告，蛋殼公寓為中國

最大的共享居住空間平台之一，增長速度居於行業第一。然而，急速擴張的背後是劣跡斑斑的現

實。深圳市消委會數據顯示，今年３月至今，已接到針對蛋殼公寓的投訴逾２００宗，包括消費

欺詐、合同糾紛、強制退租等類型投訴。深圳市住建局稍早表示，將介入調查蛋殼公寓存在的金

融、安全以及違建等問題。

蛋殼公寓周四在美國市場觸發熔斷，最終收挫６﹒３％報８﹒７５美元，市值僅１６億美元

，半年內市值收縮萎縮四成。（ｗｌ）

