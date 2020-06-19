【人行操作】人行１８００億逆回購利率持平，本周回籠１６００億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日同時進行
７００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，以及１１００億元１４天逆回購，中標利率持平，
分別為２﹒２％和２﹒３５％。
公開市場今日有１０００億元逆回購，以及２４００億中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，全口
徑計，今日淨回籠１６００億元。本周全口徑累計淨回籠１６００億元。（ａｃ）
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