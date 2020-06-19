【新冠肺炎】科技部：中國已有５個新冠疫苗獲批開展臨床試驗

《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視》引述來自科技部最新消息，目前中國已有１個腺病

毒載體疫苗和４個滅活疫苗正式獲得國家藥監局批准開展臨床試驗，佔全世界開展臨床試驗疫苗

總數的４成，預計近期其他技術路線疫苗也有望相繼獲批開展臨床試驗。科技部形容，中國疫苗

研發已形成特點鮮明、優勢互補、梯次接續的梯隊。（ａｃ）

